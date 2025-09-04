Trump discută joi cu Zelenski: „Veți vedea că se vor întâmpla lucruri”

Donald Trump a declarat miercuri că urmează să discute „foarte curând” cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a decide pașii următori în privința războiului din Ucraina.

„Voi avea o conversație cu el în următoarele zile și vom vedea ce facem”, a spus Trump în Biroul Oval, în timpul unei întâlniri cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Conform CNN, Casa Albă a precizat ulterior că apelul telefonic este programat pentru joi și a subliniat că, deocamdată, nu există o convorbire planificată cu președintele rus Vladimir Putin.

Întrebat despre un mesaj pentru Putin, Trump a evitat să ofere unul direct, dar a transmis un avertisment voalat: „El știe unde mă situez și va lua o decizie. Dacă vom fi nemulțumiți de acea decizie, veți vedea că se vor întâmpla lucruri.”

Întâlnirea lui Trump cu liderul polonez are loc în timp ce Putin își consolidează vizibil poziția internațională, participând la evenimente în China alături de alți lideri autoritari.

Situația vine la peste două săptămâni după ce Trump l-a găzduit pe Putin în Alaska și l-a primit pe Zelenski la Washington, fără ca aceste contacte să ducă la apropierea unei întâlniri directe între cei doi președinți.

Propunerea lui Putin de a-l primi pe Zelenski la Moscova a fost respinsă rapid de Kiev, care a catalogat-o drept „inacceptabilă”.

Între timp, Trump analizează dacă va continua să încerce să joace rolul de mediator sau să facă un pas înapoi, pe fondul stagnării eforturilor diplomatice.