Prima pagină » Știri externe » Trump este acuzat că a arătat o hartă clasificată pasagerilor unui zbor privat

Trump este acuzat că a arătat o hartă clasificată pasagerilor unui zbor privat

Președintele Donald Trump ar fi arătat o hartă clasificată pasagerilor unui zbor privat în 2022 și ar fi păstrat o altă înregistrare atât de sensibilă încât doar șase persoane din guvern au avut acces la ea, potrivit unui memoriu transmis Congresului.
Trump este acuzat că a arătat o hartă clasificată pasagerilor unui zbor privat
Laurentiu Marinov
26 mart. 2026, 00:52, Știri externe

Reprezentantul Jamie Raskin, principalul democrat din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, a declarat că Departamentul de Justiție i-a furnizat o notă „incriminatoare” despre modul în care Trump a gestionat documentele clasificate, potrivit BBC.

Documentul din 2023, pregătit pentru consilierul special Jack Smith, susține, de asemenea, că Trump a ascuns unele înregistrări pentru a-și promova interesele personale de afaceri.

Casa Albă a respins acuzațiile, spunând că Raskin are „credibilitate zero” și că Trump „nu a făcut nimic greșit”.

Nota completă transmisă comisiei Camerei Reprezentanților din SUA nu a fost făcută publică, dar Raskin a citat mai multe fragmente din aceasta într-o scrisoare adresată procurorului general Pam Bondi.

„Aceste noi dezvăluiri sugerează că Donald Trump a furat documente atât de sensibile încât doar șase persoane din întreg guvernul SUA au avut acces la ele”, a declarat Raskin.

În memoriu se menționa că procurorii „au identificat o hartă clasificată pe care credem că Trump ar fi putut-o arăta unor persoane aflate la bordul” unui avion privat. Memorandumul ar fi identificat-o pe Susan Wiles, care ocupă acum funcția de șefă de cabinet a lui Trump, printre persoanele aflate la bordul zborului.

Documentul a fost pregătit ca parte a urmăririi penale federale intentate de procurorul special Jack Smith împotriva lui Trump pentru păstrarea documentelor clasificate după ce acesta a părăsit funcția.

Trump neagă orice acuzație

Trump a negat în mod constant orice abatere și a acuzat Departamentul de Justiție din timpul predecesorului său, Joe Biden, că este folosit ca armă împotriva sa.

Un judecător federal a respins ulterior cazul, invocând îngrijorări cu privire la modul de numire a lui Smith. Ulterior, Smith și-a retras apelul în urma realegerii lui Trump în 2024, în conformitate cu politica de lungă durată a Departamentului de Justiție împotriva urmăririi penale a unui președinte în funcție.

Un purtător de cuvânt al departamentului de justiție nu a contestat citatele lui Raskin din memoriu, dar a respins credibilitatea acestuia.

