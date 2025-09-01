Trump îi va acorda fostului primar al New York-ului, Rudy Giuliani, Medalia Prezidențială a Libertății

Într-o declarație de pe rețelele de socializare, Trump l-a numit pe Giuliani, „cel mai mare primar din istoria orașului New York și un patriot american la fel de mare”.

Giuliani se recuperează după o fractură de vertebră și alte răni suferite în urma unui accident de mașină din New Hampshire, a declarat duminică un purtător de cuvânt al primarului.

Giuliani era pasager într-un Ford Bronco închiriat de purtătorul său de cuvânt, Ted Goodman, când vehiculul lor a fost lovit din spate de un Honda HR-V condus de o tânără de 19 ani, sâmbătă seara târziu, a anunțat Poliția Statului New Hampshire într-un comunicat.