Trump îi va acorda fostului primar al New York-ului, Rudy Giuliani, Medalia Prezidențială a Libertății

Președintele Donald Trump a anunțat luni că îi va acorda fostului primar al orașului New York, Rudolph Giuliani, Medalia Prezidențială a Libertății, anunțând această distincție la două zile după ce aliatul său politic a fost grav rănit într-un accident rutier, potrivit AP .
Laurentiu Marinov
02 sept. 2025, 00:07, Știri externe

Într-o declarație de pe rețelele de socializare, Trump l-a numit pe Giuliani, „cel mai mare primar din istoria orașului New York și un patriot american la fel de mare”.

Giuliani se recuperează după o fractură de vertebră și alte răni suferite în urma unui accident de mașină din New Hampshire, a declarat duminică un purtător de cuvânt al primarului.

Giuliani era pasager într-un Ford Bronco închiriat de purtătorul său de cuvânt, Ted Goodman, când vehiculul lor a fost lovit din spate de un Honda HR-V condus de o tânără de 19 ani, sâmbătă seara târziu, a anunțat Poliția Statului New Hampshire într-un comunicat.

 