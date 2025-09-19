Trump îl va primi pe preşedintele turc Erdogan şi va pune capăt disputei privind avioanele de război

Va fi prima vizită bilaterală la Casa Albă a lui Erdogan din 2019 încoace, în timpul primului mandat al lui Trump, fostul preşedinte Joe Biden având o relaţie tensionată cu liderul turc pe care l-a acuzat de comportament autocratic.

Trump a arătat o afecţiune pentru Erdogan în ciuda îndoielilor din partea unui aliat apropiat al SUA, Israelul, care este în conflict cu Turcia în privinţa Siriei şi a Gazei.

Donald Trump a anunţat că Erdogan va vizita Casa Albă joi, după ce cei doi lideri vor participa la Adunarea Generală a ONU de la New York.

În timpul primului mandat al lui Trump, Statele Unite au eliminat Turcia, un aliat NATO, din programul său emblematic de avioane de vânătoare F-35.

Prima administraţie Trump a luat această măsură după ce Turcia a cumpărat sfidător sistemul rusesc de apărare antirachetă sol-aer S-400, stârnind temeri că principalul adversar al NATO ar profita de o fereastră pentru operaţiunile cu avioane occidentale.

„Lucrăm la numeroase acorduri comerciale şi militare cu preşedintele, inclusiv achiziţionarea la scară largă de aeronave Boeing, o tranzacţie majoră cu F-16 şi continuarea discuţiilor privind F-35, despre care ne aşteptăm să se încheie pozitiv”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

„Aştept cu nerăbdare să-l văd pe 25!”, a spus el.

Erdogan a declarat în iulie că a ajuns la un „acord” cu Trump privind avioanele de ultimă generaţie.

„Cred că avioanele F-35 vor fi livrate Turciei pas cu pas în timpul mandatului său”, a declarat Erdogan.