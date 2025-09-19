Prima pagină » Știri externe » Trump îl va primi pe preşedintele turc Erdogan şi va pune capăt disputei privind avioanele de război

Trump îl va primi pe preşedintele turc Erdogan şi va pune capăt disputei privind avioanele de război

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că îl va primi la Casa Albă pe preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan săptămâna viitoare şi se aşteaptă la o rezolvare a disputei de lungă durată privind avioanele de vânătoare, potrivit AFP.
Laurențiu Marinov
19 sept. 2025, 23:24, Știri externe

Va fi prima vizită bilaterală la Casa Albă a lui Erdogan din 2019 încoace, în timpul primului mandat al lui Trump, fostul preşedinte Joe Biden având o relaţie tensionată cu liderul turc pe care l-a acuzat de comportament autocratic.

Trump a arătat o afecţiune pentru Erdogan în ciuda îndoielilor din partea unui aliat apropiat al SUA, Israelul, care este în conflict cu Turcia în privinţa Siriei şi a Gazei.

Donald Trump a anunţat că Erdogan va vizita Casa Albă joi, după ce cei doi lideri vor participa la Adunarea Generală a ONU de la New York.

În timpul primului mandat al lui Trump, Statele Unite au eliminat Turcia, un aliat NATO, din programul său emblematic de avioane de vânătoare F-35.

Prima administraţie Trump a luat această măsură după ce Turcia a cumpărat sfidător sistemul rusesc de apărare antirachetă sol-aer S-400, stârnind temeri că principalul adversar al NATO ar profita de o fereastră pentru operaţiunile cu avioane occidentale.

„Lucrăm la numeroase acorduri comerciale şi militare cu preşedintele, inclusiv achiziţionarea la scară largă de aeronave Boeing, o tranzacţie majoră cu F-16 şi continuarea discuţiilor privind F-35, despre care ne aşteptăm să se încheie pozitiv”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

„Aştept cu nerăbdare să-l văd pe 25!”, a spus el.

Erdogan a declarat în iulie că a ajuns la un „acord” cu Trump privind avioanele de ultimă generaţie.

„Cred că avioanele F-35 vor fi livrate Turciei pas cu pas în timpul mandatului său”, a declarat Erdogan.