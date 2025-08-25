Trump înființează unități speciale ale Gărzii Naționale pentru „probleme de ordine publică”

Decizia vine după ce membrii Gărzii Naționale desfășurați în Washington, DC, au fost autorizați să poarte arme de foc. Oficialii administrației au declarat pentru CNN că planul prevede desfășurarea acestor unități și în orașul Chicago.

În timpul prezentării ordinului, Trump a criticat dur politicienii din Illinois, numindu-l pe guvernatorul JB Pritzker „corupt” și pe primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, „incompetent”. Președintele a afirmat că „Chicago este un dezastru” și a subliniat că orașul se confruntă cu o criză serioasă a criminalității.

Trump a respins criticile lui Pritzker legate de posibila desfășurare a trupelor Gărzii Naționale, spunând că statul Illinois este „condus foarte prost” și acuzând politica cauțiunii fără numerar. „Nu trebuie să mergi nici măcar la tribunal uneori. Illinois este un stat grozav, dar condus foarte prost de Pritzker”, a spus președintele.

Luni, Trump a semnat și alte ordine executive, printre care: eliminarea cauțiunii fără numerar, blocarea finanțărilor federale pentru jurisdicțiile care au abolit cauțiunea în numerar, mutarea deținuților în custodie federală înainte de proces și impunerea unor pedepse mai stricte pentru arderea drapelului american.

Ordinul executiv privind unitățile speciale ale Gărzii Naționale va fi implementat de Secretarul Apărării, Pete Hegseth, și vizează atât problemele de ordine publică în capitala Washington, DC, cât și posibila desfășurare în alte orașe cu probleme de siguranță publică, cum este Chicago.