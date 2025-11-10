Trump amenință că va da în judecată BBC pentru că discursul său a fost editat. Reacția postului britanic

Președintele BBC, Samir Shah, și-a cerut scuze luni pentru „eroarea de judecată” care a provocat demisiile directorului executiv al BBC și ale șefului departamentului de știri.

Demisiile au avut loc după ce documentarul intitulat „Trump: A Second Chance?” a fost difuzat ca parte a seriei „Panorama” a BBC cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din 2024 din SUA.

Postul național britanic a îmbinat la montaj două părţi ale discursului lui Trump rostit la 6 ianuarie 2021, astfel încât acesta părea să încurajeze revolta de la Capitol Hill.

BBC a declarat luni că a primit scrisoarea preşedintelui Trump, în care acesta ameninţă cu acţiuni în justiţie, iar reprezentanții postului britanic au promis că vor răspunde în timp util.

În scrisoare se menționează că „dacă BBC nu se conformează celor de mai sus până la 14 noiembrie 2025, ora 17:00 EST, președintele Trump nu va avea altă alternativă decât să-și exercite drepturile legale și echitabile, toate fiind rezervate în mod expres și nefiind renunțate, inclusiv prin intentarea unei acțiuni în justiție pentru daune în valoare de cel puțin un miliard de dolari”.

Reacția BBC

BBC News și-a cerut scuze pentru situația provocată, subliniind că nu a existat intenția de a induce publicul în eroare.

Scopul, notează aceasta, a fost de a transmite mesajele cheie ale discursului într-un „format condensat”, întrucât discursul complet a durat peste o oră, și de a ilustra ceea ce se întâmpla în acea zi.

BBC afirmă, de asemenea, că s-a sugerat că programul a eliminat cuvântul „pașnic” din clipurile discursului lui Trump, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Pentru a fi clar, nu am făcut acest lucru”, afirmă BBC.