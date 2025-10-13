Prima pagină » Știri externe » Trump merge în Israel, în timp ce ostaticii se întorc acasă: „Războiul s-a încheiat”

Trump merge în Israel, în timp ce ostaticii se întorc acasă: „Războiul s-a încheiat”

Președintele SUA, Donald Trump, va fi întâmpinat ca un erou în Parlamentul israelian luni, în timp ce fragilul armistițiu din Gaza, la care a contribuit, intră în a patra zi,cu eliberarea ostaticilor israelieni și a celor palestinieni, marcând pași timizi într-un conflict care părea departe de final.
Trump merge în Israel, în timp ce ostaticii se întorc acasă: „Războiul s-a încheiat”
Laura Buciu
13 oct. 2025, 07:31, Știri externe

Discursul lui Trump în Knesset vine după doi ani de război declanșat de un atac al Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel și a luat 251 de ostatici.

De atunci, atacurile aeriene și terestre israeliene au devastat Gaza, ucigând peste 67.000 de palestinieni, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din enclavă.

„Războiul s-a încheiat”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, la începutul zborului său de la Washington către Israel, scrie Reuters.

Întrebat despre perspectivele regiunii, el a răspuns: „Cred că situația se va normaliza”.

ONU a declarat că ajutorul umanitar se intensifică, gazul pentru gătit fiind livrat pentru prima dată din martie, iar livrările de alimente și medicamente vor fi extinse.