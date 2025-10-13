Trump merge în Israel, în timp ce ostaticii se întorc acasă: „Războiul s-a încheiat”

Discursul lui Trump în Knesset vine după doi ani de război declanșat de un atac al Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel și a luat 251 de ostatici.

De atunci, atacurile aeriene și terestre israeliene au devastat Gaza, ucigând peste 67.000 de palestinieni, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din enclavă.

„Războiul s-a încheiat”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, la începutul zborului său de la Washington către Israel, scrie Reuters.

Întrebat despre perspectivele regiunii, el a răspuns: „Cred că situația se va normaliza”.

ONU a declarat că ajutorul umanitar se intensifică, gazul pentru gătit fiind livrat pentru prima dată din martie, iar livrările de alimente și medicamente vor fi extinse.