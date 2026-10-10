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Trump, mesaj dur pentru Ucraina: „Sugerez să-și găsească un nou lider”

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte, sugerând că Volodimir Zelenski nu a făcut suficient pentru a pune capăt războiului dintre țara sa și Rusia.
Trump, mesaj dur pentru Ucraina: „Sugerez să-și găsească un nou lider”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
10 oct. 2026, 20:30, Știri externe
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„Le sugerez să-și aleagă un nou lider care să poată încheia un acord”, a spus sâmbătă la Casa Albă Donald Trump, adăugând că „din anumite motive, (Zelenski) nu o face niciodată”, scrie Associated Press.

Trump a sugerat, de asemenea, că, dacă ar fi fost președinte al SUA în 2022, „acel război nu ar fi început niciodată. (…) A început din cauza incompetenței”.

El a mai spus că Zelenski „a pierdut 30% din țara voastră”.

„Acesta este un război care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată. Și cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a mai declarat Trump.

Reacții după acordul cu motorină

Trump a declarat vineri că a încheiat un acord pentru a obține motorină din Rusia, o schimbare surprinzătoare de poziție față de presiunile exercitate de ani de zile de SUA asupra Moscovei în legătură cu războiul cu Ucraina.

Reacția președintelui Zelenski a venit repede. „Astăzi, Rusia și-a exprimat recunoștința pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină prin lansarea a cinci bombe planante asupra clădirilor rezidențiale din Zaporojie”, a scris sâmbătă președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy pe X.

El a mai spus că fiecare miliard de dolari suplimentar pe care Rusia îl câștigă din exporturi ar contribui la finanțarea componentelor de armament, a modernizării dronelor, a producției de rachete și a recrutării de mercenari.

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