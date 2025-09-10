Trump revine și spune că este „foarte nemulțumit” de atacul asupra liderilor Hamas din Qatar

Donald Trump a declarat că acțiunea unilaterală comandată de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu „nu a promovat obiectivele Israelului sau ale Americii”. Cu toate acestea, el a oferit un răspuns vag la întrebările jurnaliștilor, sugerând chiar că „incidentul nefericit ar putea servi drept o oportunitate pentru pace”, potrivit AP.

„Aceasta a fost o decizie luată de prim-ministrul Netanyahu, nu a fost o decizie luată de mine”, a transmis Trump marți, pe rețelele de socializare la câteva ore după atacuri.

Ulterior, Trump a revenit asupra subiectului spunând că „nu este o situație bună”

„Nu sunt încântat de asta”, a spus Trump la sosirea la un restaurant din Washington pentru cină, lângă Casa Albă.

Președintele a reiterat faptul că nu a fost anunțat în prealabil despre atac adăugând că este foarte nemulțumit. „Voi da o declarație completă mâine. Dar vă voi spune asta, am fost foarte nemulțumit de asta. Foarte nemulțumit de fiecare aspect.”

Aproape 10.000 de soldați SUA sunt staționați in Qatar

Americanii sunt aliați cu Israel și Qatar. În plus, liderii din Qatar joacă un rol important în negocierile privind crizele din Orientul Mijlociu, precum cele din Gaza și Iran. De asemenea, americanii au aproximativ 10.000 de militari la baza aeriană Al Udeid din Qatar, o unitate care servește drept sediu avansat al Comandamentului Central al SUA.

Nu este clar dacă oficialii din Qatar au fost informați înainte de atac. Se pare că armata americană a fost notificată în prealabil despre atacul israelian prin canale militare, dar un oficial SUA a descris această notificare ca fiind foarte vagă. Hamas a transmis că liderii săi au supraviețuit atacului israelian și că cinci membri de rang inferior au murit.

Armata israeliană a anunțat marți că a desfășurat un atac aerian la Doha, Qatar, țintind conducerea Hamas. Operațiunea s-a desfășurat în coordonare cu serviciul intern de securitate Shin Bet. Oficialii israelieni susțin că persoanele vizate au condus activitățile grupării ani la rând și că operațiunea face parte dintr-o strategie de a „învinge organizația teroristă Hamas”. Inițial s-a vorbit de o implicare a americanilor sau de un acord privind atacul din partea lui Donald Trump, dar informația nu a fost confirmată oficial.