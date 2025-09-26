Trump semnează ordinul pentru vânzarea TikTok U.S., evaluată la 14 miliarde de dolari

Președintele Donald Trump a semnat joi un ordin executiv care oficializează procesul de vânzare a activităților TikTok din SUA către un consorțiu de investitori americani și globali, evaluând noua companie la aproximativ 14 miliarde de dolari, potrivit vicepreședintelui JD Vance.

Conform Reuters, măsura urmărește să respecte legea din 2024, ce impune ca aplicația să fie deținută de entități non-chineze pentru a continua să funcționeze în SUA.

Trump a declarat că a discutat cu președintele chinez Xi Jinping, care „a fost de acord” cu planul.

Printre investitorii anunțați se numără Michael Dell și Rupert Murdoch, iar Oracle și firma de private equity Silver Lake vor deține împreună aproximativ 50% din TikTok U.S., au precizat surse apropiate negocierilor.

Un grup de acționari actuali ai companiei-mamă ByteDance ar urma să dețină circa 30%, în timp ce ByteDance ar rămâne cu mai puțin de 20%, conform cerințelor legii americane.

Casa Albă nu a detaliat modul în care a stabilit valoarea de 14 miliarde de dolari, sub estimările anterioare de 30 -40 de miliarde pentru platformă fără algoritmul de recomandare.

Deși termenul-limită pentru interzicerea aplicației este 16 decembrie, Trump a subliniat că vânzarea va asigura protejarea datelor utilizatorilor americani și o „operare complet americană” a TikTok.