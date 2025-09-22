Trump și Zelenski se întâlnesc la New York marți, confirmă Casa Albă

Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor vedea marți, 23 septembrie, la New York, în cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Potrivit Kyiv Independent, evenimentul reunește lideri din aproape 150 de țări și marchează prima întâlnire directă dintre cei doi din august, când s-au văzut la Washington.

Pe lângă discuția cu Zelenski, Trump are programate întrevederi bilaterale cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, președintele Argentinei, Javier Milei, și oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene.

De asemenea, liderul american va participa la un summit multilateral cu reprezentanți ai Qatarului, Arabiei Saudite, Indoneziei, Turciei, Pakistanului, Egiptului, Emiratelor Arabe Unite și Iordaniei.