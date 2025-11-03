Trump spune că se îndoiește că SUA vor intra în război cu Venezuela: Ne-au tratat foarte rău, dar nu cred

Întrebat dacă SUA vor intra în război cu Venezuela, președintele american a declarat pentru emisiunea 60 Minutes de la CBS: „Mă îndoiesc. Nu cred. Dar ne-au tratat foarte rău”.

Comentariile sale vin în contextul în care SUA continuă să lanseze atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe. Administrația Trump afirmă că atacurile sunt necesare pentru a stopa fluxul de droguri către SUA.

Trump a respins sugestiile potrivit cărora acțiunea SUA nu vizează stoparea traficului de narcotice, ci înlăturarea lui Maduro, un adversar al lui Trump.

Cel puțin 64 de persoane au fost ucise de atacurile SUA în Caraibe și în estul Pacificului de la începutul lunii septembrie, a raportat CBS News.

Maduro a acuzat anterior Washingtonul că „fabrică un nou război”, în timp ce președintele columbian Gustavo Petro a declarat că atacurile asupra ambarcațiunilor sunt folosite de SUA pentru a „domina” America Latină.