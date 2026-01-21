Trump spune că „toată lumea este foarte mulțumită” de acordul propus cu Groenlanda

„Este un acord cu care toată lumea este foarte mulțumită”, a declarat el reporterilor într-o conferință de presă la Davos, scrie SkyNews.

„Este acordul pe termen lung suprem și cred că pune pe toată lumea într-o poziție foarte bună, mai ales în ceea ce privește securitatea, mineralele și orice altceva”, a adăugat Trump.

Președintele SUA a răspuns la o întrebare spunând că acordul „nu are limită de timp” și că va dura „pentru totdeauna”.

Trump a spus că a discutat cu alți lideri europeni despre acord, dar că încă nu s-a semnat nimic.