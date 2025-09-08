Trump va organiza lupte UFC la Casa Albă pentru a marca 250 de ani de la Independența SUA

Președintele Donald Trump a exercitat o presiune asupra planurilor de a găzdui o luptă UFC în cușcă (Octagon – n.r. denumirea ringului de lupte), pe peluza de sud a Casei Albe, anul viitor.

Trump a făcut pentru prima dată aluzie la organizarea unui eveniment de MMA în iulie, declarând că ar vrea ca peste 20.000 de fani să participe la acesta, spunând și că va fi parte a celebrării celor 250 de ani de la Independența Americii.

Potrivit informațiilor publicate de Wall Street Journal, lupta este planificată pentru luna iunie anul viitor, pentru că programul specific lunii iulie este deja plin.

În a doua parte a lunii august, Donald Trump s-a întâlnit cu Dana White, președintele UFC, care îi este și un vechi prieten, la Casa Albă. În urma discuțiilor, White a postat pe Instagram un videoclip live în care a declarat că lupta va avea loc cu siguranță. „Am rezolvat problema astăzi”, a spus el.

Potrivit sursei citate, Ivanka Trump, fiica președintelui SUA ar putea participa și ea la organizarea evenimentului. Ea este o fană a acestui sport. Lupta UFC va include atât cântărirea sportivilor, cât și coregrafia obișnuită, inclusiv lasere, artificii, dar și un ring octogonal.

„Acesta va fi unul dintre cele mai mari și mai istorice evenimente sportive din istorie, iar faptul că președintele Trump îl găzduiește la Casa Albă este o dovadă a viziunii sale de a sărbători monumentala aniversare de 250 de ani a Americii”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Trump, Steven Cheung, pentru Wall Street Journal.

Donald Trump și Dana White se cunosc de mulți ani. Trump obișnuia să găzduiască evenimente de MMA la un hotel pe care îl deținea în Atlantic City la începutul anilor 2000.