Turcia sprijină noul guvern al Siriei printr-un avertisment regional și un acord de apărare

Ministrul sirian de externe Asaad al-Shibani alături de ministrul turc de externe Hakan Fidan au acuzat Israelul și Forțele Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi, că subminează eforturile țării de a se reconstrui după mai bine de un deceniu de război civil.

Oficialii au declarat că Israelul a „alimentat anumite dificultăți” în Siria și au avertizat că securitatea israeliană „nu poate fi obținută prin subminarea securității vecinilor săi”.

„Dimpotrivă, trebuie să vă asigurați că țările vecine sunt prospere și sigure. Dacă încercați să destabilizați aceste țări, dacă luați măsuri în acest sens, acest lucru poate declanșa alte crize în regiune”, a spus Fidan.

Tensiuni în creștere între guvernul central și SDF

Între timp, tensiunile au crescut și între guvernul central și SDF, aliat al SUA, care controlează nord-estul Siriei. Punerea în aplicare a unui acord convenit în martie, privind unificarea SDF cu noua armată siriană, a stagnat, iar între cele două părți au izbucnit sporadic violențe.

Săptămâna trecută, reprezentanți ai diverselor grupuri etnice și religioase din Siria au organizat o conferință în orașul Hassakeh, aflat sub controlul SDF, unde au cerut formarea unui stat descentralizat și elaborarea unei noi constituții care să garanteze pluralismul religios, cultural și etnic.

Miercuri, ministrul turc al apărării, Yasar Guler, și ministrul sirian al apărării, Murhaf Abu Qasra, au semnat la Ankara un memorandum de înțelegere privind „Cooperarea în Instruire și Consultanță Comună”, a anunțat Ministerul Apărării din Turcia pe platforma X, fără a oferi detalii.