Ucraina a distrus peste noapte trei linii ale conductei strategice Ring din regiunea Moscovei

Serviciul de informații militare al Ucrainei a efectuat peste noapte un atac care a distrus trei linii ale conductei rusești critice „Ring” de produse petroliere din regiunea Moscovei, lovind puternic armata rusă și economia acesteia, au declarat oficialii ucraineni.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a declarat că operațiunea specială a vizat conducta din districtul Ramensky al regiunii Moscova. Conducta, care transporta benzină, motorină și combustibil pentru aviație, era o rută de aprovizionare cheie pentru forțele ruse care desfășurau operațiuni împotriva Ucrainei, conform Kyiv Post.

„Sistemele de apărare anti-drone și gărzile înarmate nu au putut să o oprească”, a declarat HUR într-un comunicat. „Toate cele trei linii au explodat simultan, făcând întreaga conductă inutilizabilă.”

Conducta „Ring” de 400 de kilometri conecta rafinăriile din Ryazan, Nijni Novgorod și Moscova, fiind capabilă să transporte până la 3 milioane de tone de combustibil pentru aviație, 2,8 milioane de tone de motorină și 1,6 milioane de tone de benzină în fiecare an.

Locotenentul general Kirilo Budanov, șeful HUR, a declarat că atacul a avut un impact mult mai mare decât orice sancțiuni economice impuse Rusiei.

„Acțiunile noastre directe au cauzat Rusiei daune mult mai mari decât orice sancțiuni aplicate până acum”, a spus Budanov. „Este o adevăr matematic. Atacurile noastre lovesc agresorul acolo unde îl doare cel mai tare.”

Ucraina a folosit din ce în ce mai mult drone și rachete de lungă distanță pentru a lovi ținte strategice din Rusia. În noaptea de vineri, 31 octombrie, atacurile au lovit instalații din trei regiuni, inclusiv Oryol, unde a fost atacată o centrală termică, lăsând părți ale orașului fără electricitate.

În regiunea Vladimir, a izbucnit un incendiu la substația Vladimirskaya de 750 kV, o parte crucială a rețelei de energie de înaltă tensiune a Moscovei. Atacul a întrerupt fluxul de energie de la centralele nucleare și termice către capitala Rusiei.

Au fost raportate explozii și în apropierea rafinăriei Slavneft-YANOS din Yaroslavl, forțând autoritățile să închidă temporar aeroportul local. Oficialii ucraineni au declarat că aceste atacuri fac parte dintr-un efort coordonat de a degrada logistica militară și infrastructura energetică a Rusiei.

Zelenski a declarat anterior că atacurile Ucrainei asupra instalațiilor petroliere rusești au redus rafinarea și producția de combustibil a Moscovei cu aproximativ 20-27%, creând penurie de combustibil și cozi la benzinării. Mai multe rafinării au fost avariate, forțând Rusia să redistribuie producția către alte centrale.

Zelenski a adăugat că majoritatea atacurilor – 90-95% – din interiorul Rusiei utilizează acum arme cu rază lungă de acțiune fabricate în Ucraina, cu sprijin limitat din partea rachetelor britanice Storm Shadow și franceze SCALP. El a declarat că Ucraina va continua să vizeze instalațiile pentru a slăbi finanțarea războiului Rusiei.