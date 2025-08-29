Ucraina îşi asumă atacul asupra unei instalaţii ruseşti ce furnizează combustibil trupelor Moscovei

Staţia de pompare, situată în apropierea satului Naytopovichi din regiunea Briansk, o zonă rusă de graniţă cu Ucraina şi Belarus, a fost atacată peste noapte într-o operaţiune comună a forţelor de rachete, a Forţelor pentru Sisteme Fără Pilot, a Forţelor de Operaţiuni Speciale şi a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit militarilor.

Atacul intervine pe fondul escaladării atacurilor ucrainene asupra instalaţiilor energetice şi infrastructurii logistice ruseşti, într-un efort de a submina capacitatea Moscovei de a purta războiul total.

„Un incendiu a fost înregistrat pe teritoriul facilităţii”, a raportat Statul Major. „Se stabilesc consecinţele atacului.”

Facilitatea, aflată la aproximativ 50 de kilometri nord de graniţa ruso-ucraineană, pompează motorină prin conducte de produse petroliere, furnizând în principal forţelor ruse, potrivit declaraţiei. Capacitatea staţiei este de aproximativ 10,5 milioane de tone de combustibil pe an.

Guvernatorul regiunii Briansk, Alexandr Bogomaz, a declarat că 18 drone ucrainene cu aripă fixă au fost doborâte peste regiune în timpul nopţii, fără a fi raportate victime. El nu a făcut nicio referire la un posibil atac asupra staţiei de pompare.

„Serviciile de urgenţă lucrează la faţa locului”, a spus Bogomaz pe Telegram.

Facilitatea se află în apropierea staţiei de pompare de petrol Unecha, parte a conductei de petrol Druzhba, care a fost lovită într-un atac cu dronă ucraineană pe 21 august. Atacul a provocat reacţii negative din partea Ungariei, unul dintre cele două state rămase din UE care mai cumpără petrol rusesc prin această conductă.