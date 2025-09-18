Ucraina lovește o rafinărie de petrol rusă situată în spatele frontului

Atacul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Kievul încearcă să elimine veniturile energetice vitale ale Rusiei care finanțează armata sa, conform AFP.

O sursă din agenția de securitate SBU din Ucraina a declarat că dronele au lovit „inima” unei rafinării din regiunea centrală Bashkortostan, administrată de gigantul energetic controlat de stat Gazprom.

Imagini neconfirmate pe rețelele sociale rusești arată un incendiu la instalație și un nor de fum negru ridicându-se deasupra acesteia.

De obicei, Rusia nu confirmă atacurile ucrainene reușite, dar Radiy Khabirov, șeful rus al regiunii, a declarat joi că rafinăria a fost lovită.

„Două drone au atacat instalația. Nu au existat victime sau răniți. Au fost activate sistemele de apărare pasive și active, iar securitatea site-ului a deschis focul pentru a le neutraliza”, a declarat el pe rețelele de socializare.

„Evaluăm starea pagubelor și în prezent stingem incendiul”, a adăugat el.

Atacurile din lunile de vară au distrus o parte semnificativă din capacitatea de rafinare a Rusiei.

Deși nu există estimări oficiale cu privire la amploarea pagubelor, prețurile combustibililor au crescut în toată țara și s-au înregistrat penurii de benzină în multe regiuni.

Kremlinul a prelungit interdicția privind exporturile de benzină, în încercarea de a menține sub control prețurile pe piața internă.

Gazprom Neft a anunțat joi că amână lucrările de întreținere planificate la unul dintre situri, pentru a nu agrava criza combustibilului.

Președintele SUA, Donald Trump, încearcă, de asemenea, să limiteze potențialul Rusiei de a obține venituri din vânzările de energie, majorând tarifele aplicate Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc, amenințând China și îndemnând Europa să facă același lucru.