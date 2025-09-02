Ucraina prezintă noua dronă de bombardament. Ce poate face „JET MAX”

Ucraina a prezentat oficial noua dronă de bombardament „JET MAX”, destinată să lovească soldați, echipamente și blindate rusești, potrivit presei locale.

Aparatul poate transporta un încărcătură de 20 de kilograme, de regulă explozibili și are o autonomie de 40 de minute de zbor, cu o rază de acțiune de aproximativ 15 kilometri.

Drona a fost descrisă ca un mijloc eficient pentru „distrugerea echipamentelor, comunicațiilor și personalului inamic”, a relatat platforma ucraineană Mezha Media, apropiată de publicația Ukrainska Pravda.

At the Joint Ventures, Joint Defence forum, held by Tech Force in UA at the end of August, Ukrainian company JET Company showcased its JET MAX bomber drone. Its key feature is eight hardpoints for munitions. Learn more: https://t.co/irtCxWmFse pic.twitter.com/QjhlqNIxmF — Defender Media 🇺🇦 (@DefenderMediaUA) September 2, 2025

Experți militari apreciază că „JET MAX” se înscrie într-o tendință mai amplă: Ucraina dezvoltă constant noi modele de drone grele, capabile să transporte bombe, în condițiile în care războiul cu Rusia a transformat aceste aparate în armament esențial pe câmpul de luptă.

Samuel Bendett, cercetător asociat la Center for Strategic and International Studies (CSIS), a menționat că sunt identificate deja circa douăzeci de tipuri de UAV-uri de bombardament în serviciul Ucrainei.