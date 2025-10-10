Ucraina riscă să înghețe. Atacurile Rusiei au devastat sistemul de gaze. Kievul cere ajutorul Occidentului

Atacurile i-au determinat pe oficialii ucraineni să convoace săptămâna aceasta întâlniri cu partenerii occidentali pentru a-i informa despre situație, au declarat oficialii pentru Financial Times.

Sergii Koretskyi, directorul executiv al Naftogaz, compania energetică de stat a Ucrainei, a declarat într-un interviu că Rusia încearcă din nou să submineze moralul prin atacuri țintite asupra infrastructurii energetice, așa cum a făcut în fiecare an din 2022. Diferența de data aceasta, a spus Koretskyi, a fost frecvența și amploarea atacurilor – cu sute de drone și zeci de rachete aproape în fiecare noapte.

Obiectivul Kremlinului este „să ne distrugă moralul”, a spus el. „Acest lucru nu are nimic de-a face cu nevoile militare, niciunul dintre aceste active nu are vreo valoare militară.”

Ucraina are nevoie de cantități mari de gaze

Ca urmare a acestor atacuri, „avem nevoie de miliarde de metri cubi de gaz în plus în timpul sezonului de încălzire”, a adăugat el.

Ucraina avea nevoie de 13,2 miliarde de metri cubi de gaz pentru iarna înainte de atacurile din octombrie, iar Kievul planificase să importe 4,6 miliarde de metri cubi de gaz până la 1 noiembrie – „cu mult mai mult decât în anii precedenți”, a spus Koretskyi.

El a refuzat să furnizeze o cifră concretă, dar cei doi oficiali ucraineni au estimat că, la ritmul actual al atacurilor Rusiei, Ucraina va trebui probabil să cumpere aproximativ 4,4 miliarde de metri cubi de gaz în plus până în martie, adică o cincime din consumul anual al țării, la un cost de aproximativ 2,2 miliarde de dolari.

Amploarea atacurilor

Președintele Zelenski a declarat miercuri reporterilor că forțele ruse au lovit de 160 de ori în ultima lună ținte legate de energie în regiunile Chernihiv, Sumy și Poltava din nord-estul Ucrainei.

Un atac din 3 octombrie asupra instalațiilor din regiunile Harkov și Poltava a fost descris de Koretskyi ca „cel mai masiv și mai agresiv atac de la începutul invaziei pe scară largă”. El a declarat anterior că „o parte semnificativă” a infrastructurii Naftogaz a fost avariată în urma atacului, „o parte din distrugeri” fiind descrise ca fiind critice. Duminică a urmat un al doilea atac masiv asupra infrastructurii de gaze, care a vizat instalațiile de stocare a gazelor.

Maxim Timchenko, directorul executiv al DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, a declarat pentru FT că „activele noastre sunt atacate în fiecare zi. În fiecare zi, ei avariază o parte din echipamente”.

Koretskyi a declarat că, împreună cu guvernul Ucrainei, a discutat cu ambasadorii G7 despre nevoile țării pe perioada iernii. Kievul s-a bazat anterior pe asistență tehnică și echipamente străine pentru a repara sistemele energetice critice în urma atacurilor. Dar este nevoie de mult mai mult, pe măsură ce bombardamentele Rusiei se intensifică.

Koretskyi a declarat că Kievul are nevoie urgentă de „mai multe sisteme de apărare aeriană”.

Atacurile cu drone ale Rusiei „devin mai masive, mai precise și, cu siguranță, utilizează inteligența artificială”, a declarat Timchenko. „Dacă selectează o țintă și trimit 50, 60, 100 de drone și rachete, atunci este foarte dificil pentru apărarea noastră aeriană să protejeze aceste instalații.”

DTEK a făcut tot ce a putut pentru a proteja substațiile de joasă și medie tensiune cu ziduri de beton sau saci de nisip, a spus el.