Rusia a schimbat tactica după bătăliile costisitoare de la Bakhmut. În loc de asalturi frontale asupra orașelor mari, folosește manevre de flancare și infiltrări cu grupuri mici de soldați care se strecoară prin golurile dintre unitățile ucrainene, notează Associated Press.

Deși pierderile ruse sunt mari – dintr-o unitate de cinci oameni, doar unul supraviețuiește de obicei – această tactică le permite să avanseze lent fără lupte urbane prelungite.

Strategia actuală vizează capetele nordice și sudice ale „centurii de fortărețe” – patru orașe unde Ucraina rezistă de ani de zile.

În nord, Rusia atacă Lyman pentru a ajunge la Sloviansk, iar în sud avansează spre Pokrovsk, ocolind Kostiantynivka.

Principala problemă a Ucrainei nu este doar lipsa de trupe, ci și managementul defectuos. Unele brigăzi au pe hârtie mii de soldați, dar pot trimite în luptă doar câteva sute din cauza dispersării haotice și a comenzii ineficiente.

Analiștii avertizează că tendința generală pare nefavorabilă pentru Ucraina și că, fără schimbări majore în management militar, perspectivele rămân sumbre.