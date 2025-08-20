Uganda nu a făcut niciun acord cu Trump pentru a primi deportați din Statele Unite

Henry Oryem Okello, ministrul de stat pentru afaceri externe al Ugandei, a declarat pentru Reuters că țara nu are capacitatea de a primi imigranți. Declarația vine în contextul în care SUA au deportat migranți condamnați pentru infracțiuni către țări care nu sunt cele natale, inclusiv Sudanul de Sud și Eswatini.

„Din câte știu, nu am ajuns la un astfel de acord. Nu avem facilitățile și infrastructura necesare pentru a primi asemenea imigranți ilegali în Uganda. Prin urmare, nu îi putem accepta”, a spus Oryem.

Marți, CBS News, citând documente interne guvernamentale, a relatat că administrația de la Casa Albă a încheiat acorduri de deportare cu Honduras și Uganda. CBS News a scris că Uganda ar fi „acceptat să primească deportați din SUA proveniți din alte țări ale continentului, atâta timp cât nu au cazier”.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a declarat în iunie că deportările către țări terțe sunt necesare pentru expulzarea unor persoane „atât de barbare încât propriile lor țări refuză să le primească înapoi”.

Criticii au afirmat că aceste deportări sunt inutil de crude. În iulie, SUA au transportat cinci imigranți din Vietnam, Jamaica, Laos, Yemen și Cuba în Eswatini, o monarhie absolută cu un trecut problematic.

Deși și alte administrații au efectuat deportări către țări terțe, practica administrației Trump de a trimite imigranți în state aflate în criză politică sau în situații grave privind drepturile omului a stârnit alarmă și condamnări internaționale.