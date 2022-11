Ukrayinska Pravda: Piloţii ucraineni se antrenează în America cu avioanele F-16, dar abia în 2025 vor putea fi livrate Ucrainei

Valentyna Romanenko, jurnalist de la Ukrayinska Pravda, a publicat un articol pe Yahoo News despre cum forţele aeriene ucrainene au selectat un grup de piloţi care să se antreneze în SUA cu avioane de luptă străine moderne.

Partenerii occidentali au decis că trebuie să livreze avioane moderne Ucrainei pentru a se apăra de invadatorii ruşi.

Ucrainenii nu dispun decât de aeronave sovietice vechi, precum MiG-29 şi Su-24/25, în timp ce ruşii le bombardează ţara cu aeronave de generaţia a patra, precum Su-30, Su-34, Su-35, dar şi cu avioane de generaţia a cincea - Su-57.

Pe lângă aeronave, Rusia mai bombardează Ucraina cu rachete de croazieră Kalibr şi rachete hipersonice Iksander. Totuşi, un pilot ucrainean care a pilotat un MiG-29 a reuşit să doboare un avion rusesc Su-35. Agilitatea piloţilor ucraineni nu poate apăra însă zonele populate de civili de atacurile ruseşti persistente.

Zelensky a cerut constant aeronave americane, precum F-15 sau F-16.

The Ukrainian Air Force has chosen a group of pilots that can move to the US & start training on U.S. planes (F-16 & F-15).



The pilots are “young, promising, proficient in English & with combat experience”



The draft budget approved by the US Congress has $100 mln for training. pic.twitter.com/hd13igfQ8I