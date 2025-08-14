Polonia semnează un contract de 3,8 miliarde de dolari pentru modernizarea flotei de avioane F-16

Polonia a încheiat un contract de 3,8 miliarde de dolari pentru modernizarea flotei sale de avioane multirol F-16, a declarat miercuri ministrul polonez al Apărării.

Acordul vizează cele 48 de aeronave F-16C/D Block 52+ primite între 2006 și 2008, potrivit agenției de presă PAP.

Varșovia a crescut constant cheltuielile pentru apărare în contextul invaziei ruse din Ucraina, planificând să aloce 5% din PIB forțelor armate începând cu 2026, un nivel printre cele mai ridicate din NATO.

Modernizarea avioanelor va îmbunătăți capacitățile de luptă și interoperabilitatea cu aliații din Alianța Nord-Atlantică, pe fondul misiunilor sporite de poliție aeriană și apărare regională.