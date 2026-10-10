Un al treilea atac într-o școală în mai puțin de o săptămână zguduie Polonia. Trei persoane au fost rănite

Atacatoarea a folosit un „obiect periculos” pentru a răni o tânără de 17 ani, iar alte două persoane, în vârstă de 17 și 24 de ani, au fost de asemenea rănite, a declarat pentru AP Jakub Filipiak, purtător de cuvânt al poliției din Varșovia, Polonia. Niciuna dintre victime nu a suferit răni care să-i pună viața în pericol.

Incidentul a avut loc în timp ce autoritățile poloneze intensificau măsurile de securitate în școli, după două atacuri produse la începutul săptămânii. Poliția a anunțat sâmbătă că a reținut 76 de persoane în toată țara și a verificat aproape 50.000 de școli, în cadrul eforturilor de prevenire a altor acte de violență.

Miercuri, un elev de 19 ani a rănit nouă persoane cu un obiect ascuțit, într-o școală profesională din provincia Mazovia. Joi, un adolescent de 15 ani a ucis un angajat al unei școli și a rănit alte două persoane într-un atac cu cuțitul la fosta sa școală, tot în Mazovia.

Cele două atacuri au provocat îngrijorare în rândul părinților și au determinat unele școli să suspende preventiv cursurile vineri. Poliția a intensificat patrulele, iar instituțiile de învățământ au introdus măsuri suplimentare de securitate.

Autoritățile au declarat că, până în prezent, nu au găsit dovezi privind existența unei provocări online care să îndemne la atacuri în școli și nici nu au confirmat că incidentele anterioare ar fi fost coordonate.

Guvernul polonez a anunțat că măsurile de securitate vor continua și că vor fi organizate cursuri de pregătire pentru situații de criză. Premierul Donald Tusk a pledat, de asemenea, pentru adoptarea unui proiect de lege care să permită blocarea conținutului dăunător de pe internet.