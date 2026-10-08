Nou atac armat într-o școală din Polonia. O persoană a murit iar alte două au fost rănite

Poliția din Polonia a declarat că a reținut un tânăr de 15 ani care a intrat într-o școală din Leszczydol-Nowiny, în județul Wyszkow, la nord-est de Varșovia, în jurul orei 9:00 și a rănit trei membri ai personalului cu „un obiect ascuțit”.

Ulterior, autoritățile au transmis că una din cele trei persoane a decedat, potrivit Internazionale.

„În ciuda eforturilor de resuscitare, viața unui angajat al școlii în vârstă de 37 de ani nu a putut fi salvată”, a transmis poliția pe X.

„Printre răniți se numără și directorul, care l-a reținut pe tânărul de 15 ani. Poliția a sosit la fața locului în câteva minute de la raportare, iar operațiunile poliției sunt în desfășurare”, se mai arată în postare.

Miercuri, zece persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul comis la o școală din Ostroleka, în nord-estul Poloniei.

Autoritățile l-au reținut pe suspectul în vârstă de 19 ani, care se număra printre răniți, la scurt timp după incident.