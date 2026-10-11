Un bărbat suspectat că plănuia un atac asupra lui Donald Tusk a fost arestat

Autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea suspectului sau despre natura atacului pe care l-ar fi planificat.

Tusk a confirmat arestarea într-un mesaj publicat pe rețeaua X. „Bărbatul care a amenințat că va comite un atac a fost reținut”, a scris premierul, mulțumind poliției pentru intervenția rapidă.

Poliția poloneză anunțase anterior că a primit informații despre un posibil plan de atac care îi viza atât pe Tusk, cât și pe ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jacek Dobrzyński, purtător de cuvânt al ministrului care coordonează serviciile de informații, a declarat că autoritățile tratează amenințarea cu maximă seriozitate și apreciază că există o probabilitate ridicată ca aceasta să fie pusă în aplicare.

Informațiile despre amenințare au ajuns mai întâi la Serviciul de Protecție a Statului, care le-a transmis poliției. Duminică a avut loc o reuniune de urgență a serviciilor de securitate, a poliției și a reprezentanților Ministerului de Interne.

Polonia se află în stare de alertă sporită după trei atacuri comise în școli din provincia Mazovia, în decurs de patru zile, soldate cu un mort și mai mulți răniți. În septembrie, Tusk avertizase și asupra riscului intensificării atacurilor hibride atribuite Rusiei împotriva flancului estic al NATO. Moscova a negat că ar pregăti astfel de acțiuni.