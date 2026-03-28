Un director de lungă durată al departamentului de politici privind conținutul de la Meta, demisionează pentru a preda la Harvard

Monika Bickert, care a ocupat mult timp funcția de șefă a departamentului de politici privind conținutul la Meta, a coordonat elaborarea și aplicarea politicilor de conținut ale Facebook și a avut un rol important în abordarea companiei cu privire la problemele legate de siguranța utilizatorilor, părăsește compania pentru a ocupa un post la Facultatea de Drept de la Harvard.