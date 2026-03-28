Un director de lungă durată al departamentului de politici privind conținutul de la Meta, demisionează pentru a preda la Harvard

Monika Bickert, care a ocupat mult timp funcția de șefă a departamentului de politici privind conținutul la Meta, a coordonat elaborarea și aplicarea politicilor de conținut ale Facebook și a avut un rol important în abordarea companiei cu privire la problemele legate de siguranța utilizatorilor, părăsește compania pentru a ocupa un post la Facultatea de Drept de la Harvard.
Andrei Rachieru
28 mart. 2026, 04:33, Știri externe

Bickert va rămâne la Meta până în august și va lucra la un plan de tranziție împreună cu Kevin Martin, care supervizează echipa de politici globale a Meta, a scris ea într-o postare internă văzută de Reuters vineri, în care a menționat că era de mult timp interesată de predare. În calitate de șefă a departamentului de politici privind conținutul, Bickert a fost în mod regulat imaginea publică a Meta în mijlocul controverselor legate de gestionarea conținutului politic și a sănătății mintale a adolescenților. Fostă procuror federal, ea s-a alăturat Facebook în 2012. Compania și-a schimbat ulterior numele în Meta, scrie Reuters.

„Da, suntem o afacere și realizăm profit, dar ideea că facem acest lucru în detrimentul siguranței sau bunăstării oamenilor înseamnă o neînțelegere a intereselor noastre comerciale”, a scris ea în 2021, după scurgerea de documente de către fosta angajată Meta, Frances Haugen.

Într-o declarație, Joel Kaplan, directorul pentru afaceri globale al Meta, a lăudat munca lui Bickert în cadrul companiei.

