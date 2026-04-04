Prima pagină » Știri externe » „Un elicopter american! Trageți! Trageți!” / Bărbați înarmați din Iran au tras asupra elicopterelor americane implicate în misiunea de salvare a pilotului dispărut în atacul iranian

„Un elicopter american! Trageți! Trageți!” / Bărbați înarmați din Iran au tras asupra elicopterelor americane implicate în misiunea de salvare a pilotului dispărut în atacul iranian

Trei bărbați iranieni înarmați au deschis focul asupra unui elicopter care survola zona, în misiunea de căutare a pilotului dispărut în urma atacului iranian de vineri asupra unuii avion de luptă F-15E.
sursa foto: pixabay
Luiza Moldovan
04 apr. 2026, 03:37, Știri externe

Elicoptere americane implicate în operațiunea de căutare și salvare a echipajului avionului F-15 doborât au fost ținta unor focuri de armă trase de bărbați înarmați în Iran, potrivit unor imagini video verificate de NBC News și preluate de news.sky.com.

Imagini din zona de conflict

Înregistrarea, distribuită inițial pe rețelele sociale, surprinde trei bărbați care coboară dintr-o mașină într-o zonă de câmp din sud-vestul Iranului.

Aceștia, îmbrăcați în cămăși albe și pantaloni negri, deschid focul cu arme automate asupra unui elicopter american care zbura la joasă altitudine.

La scurt timp, camera surprinde și un al doilea elicopter, asupra căruia cei trei continuă să tragă.

Mesajul din înregistrare

În fundalul filmării, persoana care înregistrează poate fi auzită spunând:

„Un elicopter american… trageți, trageți! Bravo! Trageți”.

Risc ridicat pentru misiunea de salvare

Incidentul evidențiază pericolele majore cu care se confruntă echipele americane implicate în recuperarea echipajului avionului doborât.

Operațiunile de căutare și salvare în zone de conflict sunt extrem de riscante, mai ales în condițiile în care forțele sau grupurile locale pot deschide focul asupra aeronavelor. 

 🚨Update: Iranian police jump out of their patrol car and start shooting at US Blackhawk helicopters on a search and recovery mission for a downed F-15 pilot. Two jet fighters have been shot down and two helicopters damaged! pic.twitter.com/Fc9mNxMOw3

Contextul rămâne tensionat

Evenimentul are loc pe fondul escaladării conflictului dintre SUA și Iran, după doborârea avionului de luptă american și intensificarea operațiunilor militare din regiune.

Situația rămâne extrem de volatilă, iar astfel de incidente pot amplifica și mai mult tensiunile deja ridicate.

