Donald Trump tace în plină criză, în timp ce căutările pentru pilotul dispărut în atacul aerian al Iranului continuă

Președintele american Donald Trump nu va apărea în fața presei pe parcursul zilei, a anunțat Casa Albă, într-un moment tensionat marcat de operațiunile de salvare aflate în desfășurare în Iran, după doborârea avionului american de luptă, F-15, potrivit news.sky.com.

Decizia vine mai devreme decât comunicările obișnuite privind agenda prezidențială și reflectă contextul sensibil generat de incidentul militar recent.

Operațiune de salvare în desfășurare

Echipele americane continuă căutările pentru unul dintre cei doi membri ai echipajului avionului de luptă F-15, doborât deasupra Iranului.

Unul dintre piloți a fost deja recuperat în viață.

Cel de-al doilea este în continuare dat dispărut.

Operațiunea de căutare și salvare este în plină desfășurare, iar autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre starea pilotului dispărut.

Trump: „Incidentul nu va afecta negocierile”

Într-o declarație pentru NBC News, Donald Trump a afirmat că incidentul „nu va afecta negocierile”.

Tensiuni în creștere

Refuzul temporar al președintelui de a comunica public vine într-un moment delicat, în care evoluțiile din teren pot avea implicații majore atât pe plan militar, cât și diplomatic.

Situația rămâne în dinamică, iar rezultatul operațiunii de salvare ar putea influența semnificativ cursul evenimentelor din regiune.