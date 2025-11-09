Un elicopter medical s-a prăbușit în SUA. Un membru al echipajului a murit, doi au fost răniți grav

Elicopterul Vanderbilt LifeFlight s-a prăbușit pe un câmp la est de Nashville, între Lebanon și Gallatin, la aproximativ 35 de kilometri est de Nashville, a anunțat Biroul Șerifului din comitatul Wilson.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a declarat că investighează.

Cei doi membri ai echipajului răniți sunt tratați la Spitalul Universitar Vanderbilt din Nashville, a anunțat Vanderbilt LifeFlight într-un comunicat. „Inimile noastre și cele mai profunde condoleanțe sunt alături de colegii noștri de la Vanderbilt LifeFlight, de familiile și cei dragi lor în aceste momente dificile”, se arată în comunicat.

Elicopterul, un Airbus EC130T2, a fost fabricat în 2015, conform înregistrărilor Administrației Federale a Aviației.

Conform site-urilor de urmărire a aviației FlightAware și Flightradar24, elicopterul a decolat de la centrul de operațiuni de urgență la ora locală 13:33 și a zburat timp de opt minute înainte de a se prăbuși.

Astfel de zboruri transportă de obicei un pilot, un paramedic și o asistentă medicală.