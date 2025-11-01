Un grup musulman cere Germaniei să primească copii răniţi din Gaza

Consiliul de Coordonare Musulman din Koln a cerut Germaniei să accepte copii din Fâşia Gaza care au fost răniţi în conflict şi care au nevoie urgentă de îngrijiri medicale, potrivit Al Jazeera.

Purtătorul de cuvânt al organizaţiei, Ali Mete, a declarat că oferirea de ajutor medical şi protecţie acestor copii reprezintă o obligaţie morală şi umanitară.

„Aceşti copii nu sunt doar răniţi fizic, ci şi profund traumatizaţi”, a spus Mete, adăugând că mai multe oraşe germane şi organizaţii ale societăţii civile şi-au exprimat disponibilitatea de a primi şi îngriji copiii răniţi şi familiile acestora.

Grupul musulman a subliniat că refuzul de a acţiona ar contrazice principiile de umanitate şi compasiune care stau la baza societăţii germane.