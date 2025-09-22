Un important aeroport din Italia deschide primul hotel de lux pentru câini din Europa

Dog Relais oferă camere cu podele cu temperatură controlată şi grădini private la 40 de euro pe noapte, iar camerele premium costă 60 de euro şi includ apeluri video non-stop cu animalul, transmite The Associated Press.

Serviciile de lux includ aromaterapie cu lavandă sau mentă, masaj cu cremă de arnică şi muzică ambientală la 432 hertzi pentru relaxare.

„Oferim servicii câinilor şi proprietarilor acestora, în cadrul unei strategii de a oferi pasagerilor o experienţă captivantă”, a declarat Marilena Blasi, director comercial la Aeroporti di Roma.

Hotelul a fost complet ocupat în august, cu o medie de aproape două treimi din capacitate de la deschiderea din mai.

Proprietarii pot folosi aplicaţia hotelului pentru a arunca gustări animalelor prin intermediul unui distribuitor automat.

Facilitatea desereşte atât călătorii, cât şi proprietarii care au nevoie de servicii de îngrijire pe timpul zilei, oferind şi antrenament specializat pentru câini.