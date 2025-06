Un jurnalist chinez a fost rănit în timpul unui atac cu drone lansat de ucraineni

Un jurnalist chinez de la postul de televiziune Phoenix TV a fost rănit joi într-un atac cu dronă lansat din Ucraina. Jurnalistul se afla în regiunea rusă Kursk, potrivit Le Figaro. Lu Yuguang a fost „rănit la cap” și a ajuns la spital.

Ministerul rus de Externe a declarat că jurnalistul se afla în orașul Korenevo, lângă granița cu Ucraina, în momentul atacului. Acesta a spus că a fost vorba despre un „atac deliberat”.

Drone attack by the Kiev army on a Chinese journalist from @PhoenixTV_News who was shooting a program on civilian life in the war-torn border region of Kursk.

Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said the Ukrainian attack on the Chinese TV crew was a clear attempt… pic.twitter.com/AUEDihSu8k

