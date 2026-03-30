Un menținător al păcii a fost ucis de un proiectil în Liban, afirmă ONU

Menținătorul păcii făcea parte din Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) când a fost ucis de explozia unui proiectil în apropiere de Adchit Al Qusayr, în sudul Libanului.

Incidentul a avut loc în aceeași zi în care Benjamin Netanyahu a anunțat că va extinde operațiunile terestre israeliene în zonă.

Un alt menținător al păcii se află în prezent în spital, cu răni grave, a precizat UNIFIL.

Într-un comunicat, organizația a declarat: „UNIFIL transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor menținătorului păcii care și-a pierdut viața în timp ce își îndeplinea cu curaj îndatoririle. Gândurile și speranțele noastre se îndreaptă, de asemenea, către menținătorul păcii rănit, care se află în prezent în spital cu leziuni grave.”

„Încă o dată, facem apel la toate părțile implicate să își respecte obligațiile conform dreptului internațional și să asigure siguranța și securitatea personalului și bunurilor ONU în orice moment, inclusiv prin abținerea de la acțiuni care pot pune în pericol menținătorii păcii. Atacurile deliberate împotriva menținătorilor păcii reprezintă încălcări grave ale dreptului internațional umanitar și ale Rezoluției 1701 a Consiliului de Securitate și pot constitui crime de război. Prea multe vieți au fost pierdute de ambele părți ale Liniei Albastre în acest conflict. Nu există o soluție militară. Violența trebuie să înceteze.”, se mai arată în comunicat.