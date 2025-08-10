Un meteorit a căzut peste o casă în SUA. Oamenii de știință spun că roca e mai „bătrână” decât Pământul

Cercetătorii de la Universitatea din Georgia au examinat un fragment din roca care a străpuns acoperișul unei case din orașul McDonough din statul american Georgia. Aceștia au estimat că meteoritul s-a format acum 4,56 miliarde de ani, fiind cu aproximativ 20 de milioane de ani mai vechi decât Pământul, notează BBC.

Piatra și-a redus rapid dimensiunea și viteza și a trecut cu viteză prin acoperișul casei.

În videoclipurile apărute în mediul online, se observă cum meteoritul a intrat în atmosferă în plină zi. În urma impactului, proprietarul casei încă mai găsește bucăți de praf spațial în jur.

Meteoritul a fost numit McDonough și este al 27-lea recuperat din Georgia.

„Într-o zi va exista o situație, și nu știm niciodată când va fi asta, ca un obiect mare să lovească și să creeze o situație catastrofală. Dacă putem să ne protejăm împotriva acestui lucru, vrem să o facem”, a spus Scott Harris, geolog la Universitatea din Georgia.