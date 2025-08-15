Un ministru israelian a fost surprins în timp ce ameninţa un lider palestinian, aflat în închisoare

Ministrul israelian de extremă dreapta Itamar Ben Gvir a publicat, vineri dimineaţă, pe reţelele sociale, o înregistrare video în care îl confruntă şi mustră, în celula sa, pe prizonierul Marwan Barghouti, un lider palestinian închis din 2002.

În imagini, publicate pe contul său de X, ministrul Securităţii Naţionale şi alte două persoane, printre care un gardian, stau în picioare în faţa lui Barghouti şi îl încolţesc într-un colţ al celulei. „Nu ne veţi învinge. Oricine răneşte poporul Israelului, oricine ucide copii, oricine ucide femei (…) îl vom şterge de pe faţa pământului”, spune în ebraică ministrul.

אני קורא הבוקר שכל מיני „גורמים בכירים” ברשות לא כ”כ אהבו את מה שאמרתי לארכי מחבל מרואן ברגותי ימ”ש אז אני אחזור על זה שוב ושוב בלי להתנצל – מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. בעזרת השם. pic.twitter.com/pp1BNqF58M — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 15, 2025

Membru ales al Consiliului Legislativ Palestinian şi unul dintre liderii Fatah, Barghouti încearcă să răspundă, dar ministrul îl întrerupe: „Nu, trebuie să ştiţi asta, şi asta pe tot parcursul istoriei.”

„În această dimineaţă (vineri) citesc că «diverşi oficiali de rang înalt» ai Autorităţii Palestiniene nu au prea apreciat ceea ce i-am spus teroristului-şef Marwan Barghouti, fie-i şters numele. Aşa că o voi repeta din nou şi din nou, fără să îmi cer scuze: oricine se ridică împotriva poporului Israelului, oricine ne ucide copiii, oricine ne ucide femeile, îl vom şterge. Cu ajutorul lui Dumnezeu”, a adăugat ministrul, comentând videoclipul.

Marwan Barghouti, fost cadru al Fatah care susţine o soluţie politică pentru conflictul israeliano-palestinian, este încarcerat din 2002 în Israel. Este menţionat constant ca un posibil succesor al preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas, în ciuda detenţiei sale.

Supranumit „Mandela palestinian” de către susţinători şi devenit în timp o figură emblematică a cauzei palestiniene, Barghouti a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru crime, pentru rolul său în mai multe atentate anti-israeliene în timpul celei de-a doua Intifada („răscoală” în arabă).

Videoclipul difuzat de ministru nu precizează numele închisorii unde este deţinut Barghouti.

Într-un comunicat transmis de agenţia de presă palestiniană Wafa, Ministerul de Externe al Autorităţii Palestiniene a condamnat „o provocare fără precedent” şi a calificat incidentul drept „terorism de stat organizat”. Potrivit Autorităţii Palestiniene, ministrul Ben Gvir ar fi „luat cu asalt” celula lui Barghouti.

Reprezentanţa la ONU a Autorităţii Palestiniene a denunţat „condiţiile umanitare extrem de dure” în care Barghouti, aflat „în izolare”, este deţinut, afirmând că acesta „a pierdut mai mult de jumătate din greutate din cauza neglijenţei medicale deliberate şi a relelor tratamente”.