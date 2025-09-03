Un producător ucrainean de arme va funcționa în Danemarca: „O mână de ajutor în lupta Ucrainei pentru securitate”

Oficialul danez a declarat că firma ucraineană Fire Point va deschide o fabrică în Vojens, un oraș din sudul țării care găzduiește deja o bază aeriană daneză, inclusiv flota de avioane de vânătoare F-16 a țării.

Inițiativa a fost numită de Poulsen „o mână de ajutor în lupta Ucrainei pentru securitate” și reprezintă primul caz în care o firmă ucraineană de armament își mută operațiunile într-o țară NATO, scrie POLITICO.

Când ar urma să fie deschisă fabrica

Fire Point produce drone de luptă și rachete de croazieră, inclusiv racheta Flamingo FP-5, cu o încărcătură explozivă de 1.150 de kilograme. Fabrica din Danemarca va produce în principal combustibil pentru rachete și se preconizează că va fi deschisă până în decembrie.

Poulsen a anunțat acest lucru în cadrul unei reuniuni a liderilor nordici și baltici la care a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În luna iulie, Kievul a anunțat un plan de stimulare a producției de arme autohtone, stabilind obiectivul de a produce 50% din propriile arme în termen de șase luni.