Un restaurant Burger King din Franța a fost închis după intoxicații și probleme de igienă

Această măsură este justificată de „fapte grave, susceptibile să prezinte un risc pentru sănătatea consumatorilor” care frecventează acest restaurant situat într-o zonă comercială, în periferia acestui oraș de 8.000 de locuitori, a explicat prefectul Haute-Saône, Serge Jacob, într-un comunicat.

Inspectorii care s-au deplasat la fața locului luni „au constatat mai multe nereguli grave”, cum ar fi „lipsa igienei în local, a echipamentelor și a spațiilor frigorifice”, „mirosuri insuportabile în spațiile de preparare” și „incapacitatea personalului de a asigura salubritatea produselor alimentare”, detaliază prefectura.

Unitatea nu va putea redeschide decât atunci când inspectorii Direcției Departamentale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Muncă, Solidaritate și Protecția Populației (DDETSPP) vor constata că toate „măsurile corective” necesare au fost implementate, au mai precizat serviciile statului.