Un român și-a ucis vecinul spaniol pentru că i-a atras atenția că face zgomot / „Ești dependent de droguri, bețiv nenorocit!”

Un român și-a ucis vecinul spaniol într-o altercație care a escaladat după ani de divergențe.

Poliția spaniolă l-a arestat duminică pe românul în vârstă de 35 de ani și pe părinții lui, cu care acesta locuia. Românul l-a înjunghiat pe vecinul său care urcase la el pentru a-l atenționa ca face prea mult zgomot.

Tragedia s-a întâmplat într-un cartier din Valencia.

„L-au omorât, l-au omorât!”

Serviciile de urgență au primit un apel în jurul orei locale 15.35.

Apelul fusese efectuat de un vecin care a sunat la numărul de urgență după ce a auzit bubuituri și strigăte, urmate de câteva secunde de tăcere.

La scurt timp după aceea, țipetele sfâșietoare de durere ale mamei victimei au brăzdat clădirea. „L-au omorât, l-au omorât”, striga mama în vârstă de 88 de ani a victimei.

Primele patrule ale Poliției Naționale au sosit în câteva minute.

Juan Carlos deja murise.

La sosirea echipei de intervenție, trupul său zăcea într-o baltă de sânge în casa criminalului.

„Ești dependent de droguri, un bețiv nenorocit”

Potrivit martorilor, victima a urcat la etajul trei după ce și-a insultat vecinul: „Ești idiot? Spune-i să coboare… Acum încerci să mă intimidezi. Ești dependent de droguri, un bețiv nenorocit, un idiot.” Insultele au fost înregistrate de un vecin din clădire cu puțin timp înainte ca Juan Carlos să fie înjunghiat și bătut, aparent cu o tigaie.

Certurile dintre cei doi vecini din clădire, presupusul criminal și victimă, au început în urmă cu câțiva ani și s-au extins la restul celor două familii.

„Făceau mereu scandal”

Juan Carlos îi atrăsese atenția românului în nenumărate rânduri că face prea mult zgomot și că nu respectă orele de liniște.

„Făceau mereu scandal. Băteau din picioare, țipau și făceau multă gălăgie noaptea și chiar și în timpul siestei”, a spus o rudă a victimei.

În urmă cu șase luni, mama presupusului autor al crimei ar fi agresat-o și insultat-o ​​pe mama lui Juan Carlos, iar acest incident a agravat și mai mult relația deja dificilă dintre cele două familii. Situația devenea din ce în ce mai ostilă.

I-au luat și pe părinții românului

Mama victimei știa acest lucru și i-a spus fiului ei să nu se certe cu vecinul său român, dar victima avea o personalitate puternică și și-a ignorat mama.

Iar acum o săptămână, Juan Carlos s-a certat și a lovit un alt bărbat la o întâlnire de cartier după o ceartă, potrivit unei femei care a fost martoră la agresiune.

O echipă din cadrul Poliției Științifice a efectuat o inspecție amănunțită a locuinței familiei de români, unde a avut loc înjunghierea în circumstanțe pe care anchetatorii încearcă să le elucideze. Ofițerii din cadrul Unității de Omucideri l-au arestat mai întâi pe presupusul autor, un bărbat în vârstă de 35 de ani, iar la scurt timp după aceea i-au arestat și pe părinții acestuia, deși nu se știe clar în ce măsură au fost implicați aceștia.