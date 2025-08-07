Un soldat SUA a fost arestat pentru încercarea de a transmite informații despre tancuri Rusiei

Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, staționat la Fort Bliss, Texas, este cercetat pentru două capete de acuzare federale, printre care tentativa de transmitere a informațiilor de apărare națională și exportul neautorizat de date tehnice controlate.

Potrivit autorităților, Lee deținea o autorizație de securitate „top secret” și ar fi transmis, luna trecută, un card SD ce conținea documente clasificate și informații tehnice despre tancul M1A2 Abrams și alte operațiuni militare, unui presupus ofițer de informații rus.

„Arestarea de astăzi este un mesaj clar pentru oricine intenționează să trădeze Statele Unite, în special pentru militarii care au jurat să apere țara”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al FBI pentru contrainformații, potrivit Reuters.