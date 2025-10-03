Un stat din Orientul Mijlociu ar putea muta capitala din cauza crizei de apă și a tasării terenului

În cadrul unei vizite oficiale în provincia Hormozgan, situată pe malul Golfului Persic, Pezeshkian a afirmat că a discutat deja această propunere cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, încă din 2024, scrie The Guardian.

„Problemele structurale din Teheran nu mai pot fi ignorate. Suntem obligați să redirecționăm dezvoltarea către sudul țării”, a spus liderul iranian.

Criza de apă grăbește mutarea capitalei Iranului din Teheran

Teheranul, oraș cu peste 10 milioane de locuitori, consumă aproximativ 25% din rezervele de apă ale țării. Barajele care asigurau 70% din alimentarea cu apă sunt în prezent grav afectate de scăderea precipitațiilor și evaporare, punând presiune imensă pe resursele subterane.

„În unele zone, terenul se scufundă cu până la 30 de centimetri pe an. Este o catastrofă ecologică. Dacă cineva nu stabilește un echilibru între dezvoltare și resurse, atunci dezvoltarea este sortită eșecului”, a avertizat Pezeshkian.

Hormozgan – opțiunea viabilă pentru mutarea capitalei Iranului din Teheran

Provincia Hormozgan, cu deschidere directă la apele internaționale și acces la rute comerciale strategice, este văzută ca o alternativă viabilă pentru o nouă capitală. Președintele iranian susține că această zonă are potențial economic și logistic major, care ar putea transforma sudul țării într-un hub regional de dezvoltare durabilă.

Analiștii susțin că mutarea capitalei Iranului din Teheran ar putea dura ani de zile și necesita investiții majore, însă este o mișcare inevitabilă pentru a evita colapsul ecologic și economic al capitalei actuale.