Un stat american dă în judecată companiile care produc paracetamol, pe fondul declaraţiilor lui Trump

Procesul, depus la o instanţă din statul Texas susţine că Johnson & Johnson şi Kenvue au ascuns riscurile utilizării de paracetamol în timpul sarcinii în ciuda potenţialelor efecte asupra copiilor.

Procesul vine pe fondul declaraţiilor făcute de preşedintele Donald Trump şi secretarul Sănătăţii, Robert F. Kennedy. Cei doi susţin că paracetamolul ar provoca autism şi ADHD, deşi informaţia nu a fost verificată de comunitatea medicală.

Luni, Trump a reiterat retorica avertizând că femeile însărcinate să consume paracetamol doar dacă „este absolut necesar”, printr-un mesaj publicat pe reţele de socializare.

„Johnson & Johnson şi-a vândut divizia de produse de sănătate pentru consumatori acum câţiva ani, iar toate drepturile şi obligaţiile asociate cu vânzarea produselor sale fără prescripţie medicală, inclusiv paracetamol, sunt deţinute de Kenvue”, a tranmis un purtător de cuvânt al companiei.

Kenvue a transmis: „Paracetamolul este cea mai sigură opţiune de calmare a durerii pentru femeile însărcinate, putând fi folosit la nevoie pe toată durata sarcinii”, specificând totuşi că se recomandă consultarea unui doctor înainte de consum.

Procesul susţine că Johnson & Johnson încearcă să evite răspunderea prin transferul ilegal de responsabilităţi, încălcând legile anti-fraudă din Texas.