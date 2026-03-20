Uniunea Europeană alocă 12 milioane de euro pentru modernizarea agriculturii ucrainene

Uniunea Europeană a decis să aloce 12 milioane de euro pentru sprijinirea dezvoltării agriculturii și a zonelor rurale din Ucraina, relatează Ukrinform.

Aceeași inițiativă include și implementarea reformelor în domeniul siguranței alimentare. Anunțul a fost făcut de Delegația Uniunii Europene în Ucraina, anunță aceeași sursă.

Fondurile vor fi folosite și pentru lansarea celei de-a treia faze a proiectelor EU4SmallFarms și EU4SaferFood.

De asemenea, programele au rolul de a susține micii fermieri, de a dezvolta zonele rurale și de a ajuta Ucraina să alinieze legislația și practicile agricole, de siguranță alimentară, sănătate și bunăstare animală, la standardele Uniunii Europene.

Mișcarea face parte dintr-un parteneriat mai larg între UE și Ucraina, cu scopul de a pregăti țara pentru aderarea la blocul european și integrarea în piața internă.

Proiectele sunt finanțate prin Facilitățile pentru Ucraina, potrivit Delegației UE.

„Această alocare va contribui la îmbunătățirea calității și siguranței produselor agricole, la promovarea dezvoltării rurale și la crearea de noi oportunități pentru producătorii ucraineni de a accesa piața UE”, a declarat Stefan Schleuning, șeful departamentului de cooperare al Delegației UE în Ucraina.

„Implementarea acestor proiecte va facilita o apropiere suplimentară a politicilor și practicilor Ucrainei de standardele UE, consolidarea sistemului de control de stat și deschiderea de noi oportunități pentru operatorii de afaceri ucraineni”, a afirmat Taras Vysotskyi, ministrul adjunct al Economiei, Mediului și Agriculturii din Ucraina.

Proiectele vor avea o durată de 40 de luni și vor fi implementate în colaborare strânsă cu instituții din Ucraina, inclusiv Ministerul Economiei, Mediului și Agriculturii, Rada Supremă, Serviciul de Stat pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor, Agenția de Stat pentru Resurse Forestiere și Agenția de Stat pentru Dezvoltarea Programelor de Recuperare Funciară, Pescuit și Alimentație.

Anterior, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană va identifica modalități de a acorda împrumutul promis de 90 de miliarde de euro Ucrainei, în ciuda opoziției venite din partea Ungariei.