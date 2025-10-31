Uniunea Europeană îndeamnă Ungaria, Polonia și Slovacia să ridice restricțiile cu privire la importul de cereale în Ucraina

Demersul vine după ce miercuri, acordul comercial actualizat cu Ucraina a intrat în vigoare. Astfel, cele trei țări urmează să ridice restricțiile unilaterale cu privire la importurile de produse agricole din Ucraina, pentru a fi în conformitate cu noile acorduri comerciale.

„Săptămâna aceasta a intrat în vigoare acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător între UE și Ucraina, DCFTA. Considerăm că DCFTA actualizat asigură un echilibru adecvat între oferirea unor condiții comerciale favorabile, vitale pentru economia Ucrainei, și, pe de altă parte, oferirea unei protecții solide și adecvate sectoarelor economice sensibile din UE, în special anumitor sectoare agroalimentare”, a declarat Olof Gill, purtător adjunct de cuvânt al Comisiei Europene.

Acesta a mai adăugat că Bruxelles-ul consideră că noul acord „a atins echilibrul adecvat”, precizând și că nu există un motiv întemeiat pentru prelungirea interdicțiilor pentru importurile de cereale din Ucraina.

„Nu considerăm că există vreun motiv întemeiat pentru prelungirea interdicțiilor la export… Pe baza acestei convingeri, vom purta discuții cu statele membre menționate mai sus, în vederea eliminării acestor interdicții. Acesta este singurul aspect pe care ne vom concentra în acest moment și reprezintă prioritatea noastră principală”, a deeclarat oficialul.

Purtătorul adjunct de cuvânt a fost întrebat dacă țările membre ale Comisei Europene vor încerca să apeleze la mijloace legale pentru ca cele trei țări să ridice restricțiile.

Astfel, potrivit lui Gill, Comisia va lua în considerare „toate celelalte opțiuni numai în cazul în care aceste discuții nu conduc la rezultatul dorit”.