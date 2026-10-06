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Ursula von der Leyen, avertisment după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră: „Situația este tot mai îngrijorătoare”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, avertizează că situația din Marea Neagră este tot mai îngrijorătoare, după ce trei nave comerciale au fost lovite în ultimele zile.
Ursula von der Leyen, avertisment după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră: „Situația este tot mai îngrijorătoare”
Maria Nițu
06 oct. 2026, 14:53, Știri externe
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, avertizează că situația din Marea Neagră devine „tot mai îngrijorătoare”, după ce două nave comerciale au fost lovite în zona economică a Bulgariei, la „o zi după ce o navă turcească ce transporta cereale ucrainene a fost lovită și scufundată în largul coastelor României”.

Într-un mesaj publicat marți pe pagina sa de X, Ursula von der Leyen a scris că navele comerciale și echipajele acestora sunt tot mai expuse la astfel de incidente și atacuri.

„Situația din Marea Neagră este tot mai îngrijorătoare. Navele comerciale – și echipajele nevinovate – sunt luate ca țintă, iar vieți au fost deja pierdute pe mare”, a scris președinta Comisiei Europene.

„Astăzi, două nave comerciale au fost lovite în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Acest lucru se întâmplă la doar o zi după ce o navă turcească ce transporta cereale ucrainene a fost lovită și scufundată în largul coastelor României”, a transmis Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a mai scris că, în acest moment, circumstanțele exacte în care au avut loc incidentele nu sunt încă stabilite. Cu toate acestea, ea spune că evoluțiile sunt „extrem de îngrijorătoare”.

„Deși circumstanțele exacte ale acestor incidente sunt încă în curs de stabilire, evoluțiile sunt extrem de îngrijorătoare”, a scris von der Leyen.

„Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile. Suntem pe deplin solidari cu statele noastre membre de pe flancul estic”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Dronele au lovit două nave în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră

Două nave au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, a anunțat marți Președinția de la Sofia, potrivit Reuters.

Atacurile au avut loc la aproximativ 80 de mile de coasta orașului Byala, în regiunea Varna, potrivit publicației The Sofia Globe.

Premierul bulgar Roumen Radev a convocat o reuniune de urgență cu reprezentanți ai patru ministere, ai Președinției și ai serviciilor de securitate, după atacurile asupra celor două nave.

Potrivit site-ului Maritime.bg, una dintre nave, Alfa Watan, sub pavilion Togo, s-a scufundat. Nu existau imediat informații despre soarta echipajului.

Incidentul din zona economică exclusivă a Bulgariei vine la o zi după ce două persoane au murit, iar alte 11 au fost salvate în urma scufundării unei nave turcești în zona economică exclusivă a României.

Vasul, care transportase cereale din Ucraina către Italia, a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră, incidentul fiind atribuit unui atac cu dronă.

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