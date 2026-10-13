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Ursula von der Leyen condamnă atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră: „Un nou front de escaladare”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, pe care le-a descris drept o nouă escaladare a războiului din Ucraina.
Ursula von der Leyen condamnă atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră: „Un nou front de escaladare”
Maria Nițu
13 oct. 2026, 11:28, Știri externe
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat marți atacurile cu drone asupra a două nave comerciale în apele teritoriale bulgare din Marea Neagră, pe care le-a descris drept „un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina”, relatează AFP.

„Este inacceptabil. Condamn ferm atacurile cu drone asupra navelor comerciale din largul coastelor Bulgariei”, care „pun în pericol grav viața echipajelor” și „amenință securitatea în Marea Neagră. Suntem alături de Bulgaria”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X.

„Cei responsabili trebuie trași la răspundere”, a mai transmis șefa Comisiei Europene.

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat marți că alte două nave au fost lovite în apropierea coastei Bulgariei. El a spus că dorește să o convoace pe ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova, după atacurile pe care le-a calificat drept „inacceptabile”.

Acesta a mai spus că a informat NATO despre incidente.

Săptămâna trecută, alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

Una dintre nave s-a scufundat, iar cei zece membri ai echipajului, nouă sirieni și un egiptean, sunt în continuare dați dispăruți. Cei 18 marinari aflați la bordul celeilalte nave au fost salvați.

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