Ursula von der Leyen felicită Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenţei

„Astăzi, sărbătorim democraţia Republicii Moldova, spiritul de neclintit al poporului său şi dragostea lor pentru libertate. Rămânem alături de partea voastră pe calea către viitorul nostru european comun”, se arată în mesajul publicat pe X de preşedinta executivului european.

Cu ocazia Zilei Independenţei, miercuri, vor veni la Chişinău lideri europeni precum preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, şi prim-ministrul Poloniei.

În martie 2022, Republica Moldova a depus cererea de aderare, fiind desemnată candidată în luna iunie a aceluiaşi an. Negocierile de aderare au fost deschise în luna iunie a anului 2024.