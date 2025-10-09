Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen salută acordul privind încetarea focului din Gaza

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul de încetare a focului din Gaza, lăudând rolul Statelor Unite, Qatarului, Egiptului şi Turciei în medierea înţelegerii, şi a cerut ca toate părţile să respecte termenii acordului.
Sursa foto: Mihai Pop/GMN/Mediafax Foto
Rareș Mustață
09 oct. 2025, 12:45, Știri externe

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a transmis joi că salută acordul privind încetarea focului din Fâşia Gaza, descriindu-l drept un „progres major” şi subliniind importanţa respectării sale de către toate părţile implicate.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, von der Leyen a lăudat eforturile Statelor Unite, Qatarului, Egiptului şi Turciei „pentru obţinerea acestui rezultat”, adăugând că este încurajată de sprijinul oferit de Guvernul Israelului şi de Autoritatea Palestiniană.

„Toate părţile trebuie acum să respecte integral termenii acordului. Toţi ostaticii trebuie eliberaţi în siguranţă. Trebuie instaurat un armistiţiu permanent. Suferinţa trebuie să se încheie”, a scris şefa executivului european.

Von der Leyen a mai precizat că Uniunea Europeană va continua să sprijine livrarea rapidă şi sigură a ajutorului umanitar în Gaza şi se va implica în reconstrucţia regiunii „când va veni momentul”.

„Această oportunitate trebuie valorificată. Este şansa de a construi un drum politic credibil spre pace şi securitate durabile, bazat ferm pe soluţia celor două state”, a adăugat Ursula von der Leyen.