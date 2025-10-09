Ursula von der Leyen salută acordul privind încetarea focului din Gaza

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a transmis joi că salută acordul privind încetarea focului din Fâşia Gaza, descriindu-l drept un „progres major” şi subliniind importanţa respectării sale de către toate părţile implicate.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, von der Leyen a lăudat eforturile Statelor Unite, Qatarului, Egiptului şi Turciei „pentru obţinerea acestui rezultat”, adăugând că este încurajată de sprijinul oferit de Guvernul Israelului şi de Autoritatea Palestiniană.

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire and the release of hostages in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS. I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt, and Türkiye in achieving this breakthrough. Am also encouraged… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025

„Toate părţile trebuie acum să respecte integral termenii acordului. Toţi ostaticii trebuie eliberaţi în siguranţă. Trebuie instaurat un armistiţiu permanent. Suferinţa trebuie să se încheie”, a scris şefa executivului european.

Von der Leyen a mai precizat că Uniunea Europeană va continua să sprijine livrarea rapidă şi sigură a ajutorului umanitar în Gaza şi se va implica în reconstrucţia regiunii „când va veni momentul”.

„Această oportunitate trebuie valorificată. Este şansa de a construi un drum politic credibil spre pace şi securitate durabile, bazat ferm pe soluţia celor două state”, a adăugat Ursula von der Leyen.