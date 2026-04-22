Viitorul guvern al Ungariei promite deschiderea arhivelor poliției secrete din perioada comunistă

Viitorul guvern al Ungariei va deschide arhivele poliției secrete din perioada comunistă, potrivit celui care urmează să conducă Cancelaria lui Peter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din această lună.
Iulian Moşneagu
22 apr. 2026, 17:58, Știri externe

Partidul de centru-dreapta Tisza, condus de Peter Magyar, a învins pe 12 aprilie formațiunea Fidesz a lui Viktor Orban, cu promisiuni de a readuce Ungaria pe un curs pro-european, de a relansa economia și de a debloca miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene înghețate, relatează Reuters.

Balint Ruff, confirmat miercuri de Magyar pentru conducerea Cancelariei prim-ministrului, a declarat pentru site-ul Valasz Online că deschiderea arhivelor poliției secrete va fi „prioritatea sa numărul unu”.

Aceasta este o sarcină pentru istorici, dar eu pot garanta că viitorul guvern va crea cadrul necesar, astfel încât cercetarea să se poată desfășura fără presiune politică”, a spus Balint Ruff, avocat și consilier politic.

Spre deosebire de alte țări din Europa de Est, Ungaria nu a făcut publice oficial numele colaboratorilor poliției secrete din perioada comunistă, deși, de-a lungul timpului, unele nume au apărut în presă.

Cetățenii își pot consulta propriile dosare, însă nu au acces la documente despre alte persoane, inclusiv despre foști informatori.

Ruff a mai spus că intenționează să înființeze o structură pentru recuperarea miliardelor de forinți pierduți prin corupție și că va coordona și afacerile europene, astfel încât Magyar să poată supraveghea îndeaproape eforturile de deblocare a fondurilor UE.

