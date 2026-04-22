Viitorul guvern al Ungariei promite deschiderea arhivelor poliției secrete din perioada comunistă

Partidul de centru-dreapta Tisza, condus de Peter Magyar, a învins pe 12 aprilie formațiunea Fidesz a lui Viktor Orban, cu promisiuni de a readuce Ungaria pe un curs pro-european, de a relansa economia și de a debloca miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene înghețate, relatează Reuters.

Balint Ruff, confirmat miercuri de Magyar pentru conducerea Cancelariei prim-ministrului, a declarat pentru site-ul Valasz Online că deschiderea arhivelor poliției secrete va fi „prioritatea sa numărul unu”.

„Aceasta este o sarcină pentru istorici, dar eu pot garanta că viitorul guvern va crea cadrul necesar, astfel încât cercetarea să se poată desfășura fără presiune politică”, a spus Balint Ruff, avocat și consilier politic.

Spre deosebire de alte țări din Europa de Est, Ungaria nu a făcut publice oficial numele colaboratorilor poliției secrete din perioada comunistă, deși, de-a lungul timpului, unele nume au apărut în presă.

Cetățenii își pot consulta propriile dosare, însă nu au acces la documente despre alte persoane, inclusiv despre foști informatori.

Ruff a mai spus că intenționează să înființeze o structură pentru recuperarea miliardelor de forinți pierduți prin corupție și că va coordona și afacerile europene, astfel încât Magyar să poată supraveghea îndeaproape eforturile de deblocare a fondurilor UE.